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Bağcılar'da ceset paniği: Başından vurulmuş halde bulundu

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Bağcılar'da vatandaşların ihbarıyla cesede ulaşıldı. Boş arazide bulunan erkek cesedinin başından vurulduğu belirlendi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri soruşturma başlattı.

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Olay, gece saatlerinde Bağcılar İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. İnönü Mahallesi’ndeki boş arazide S.Ö. adlı bir erkeğin silahla başından vurulmuş şekilde yerde yattığını gören vatandaşlar, olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hareketsiz bir şekilde yerde yatan erkeğin başından vurularak ölmüş olduğunu tespit etti.

Olay yeri inceme ekipleri ve savcı ceset üzerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerden sonra ise vurularak ölen kişinin cesedi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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