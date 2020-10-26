BIST 1.191
DOLAR 8,02
EURO 9,50
ALTIN 489,07
HABER /  YEREL

İzmir'de pes dedirten olay! Önce tüfekle vurdu sonra duş aldı

İhlas Haber Ajansı

İzmir'in Konak ilçesinde, aralarında tartışma geçen kuzenini önce bıçaklayıp ardından pompalı tüfekle vurarak yaralayan şahsın rahat tavırları şaşırttı. Kuzenini yaralayan şahıs, iddiaya göre eve gidip duş aldı; ardından polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre olay saat 01.00 sıralarında Mehtap Mahallesi 3546 sokakta meydana geldi. İddiaya göre daha önce aralarında tartışma yaşanan Muammer E. (45), kuzeni olan Mesut E. (26) ile konuşmak için evine gitti. İkili arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda Mesut E., Muammer E.'yi kalçasından bıçakladı. Yaralanan Muammer E. kaçmaya çalıştığı esnada bu sefer Mesut E. pompalı tüfekle ateş etti ve kaçtı. Eline saçmalar isabet eden şahıs kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Muammer E'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından eve gidip duş aldı
Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, olayı gören görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Çalışma sonucu Muammer E.'yi bıçaklayarak ve pompalı tüfekle yaralayan şahsın, yaralı kişinin kuzeni Mesut E. olduğu öğrenildi. Şüphelinin evine giden polis ekipleri, Mesut E.'yi evden çıkmaya çalıştığı esnada yakaladı. Mesut E.'nin yüzünde ve elinde kan lekeleri olduğu için evine gidip duşa aldığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, sergilediği rahat tavırlarla dikkat çekti. Olay Yeri İnceleme ekipleri, olayın yaşandığı noktada

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İzmirli kadın 5 kiloyla başladı 60 ton üretiyor paraya para demiyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ümit Özdağ İYİ Parti'den istifa mı ediyor? İYİ Parti'de 'kripto' kim 'karanlık mihrak' kim
2021’de kamuya 100 bin personel alınacak! İşte tüm detaylar
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç! Ahmet Hakan'dan bomba kulis
Dağlık Karabağ'da varılan 'insani ateşkes' yürürlüğe girdi
İyi Parti’nin 3. yıl kutlamasına davet edilen Erdoğan mesaj yolladı
Suriyeli grup, Fransa karşıtı eylem düzenledi! Otellerdeki Fransız bayraklarını indirdiler
ÖNCEKİ HABERLER
İlk 2 gün seferler ücretsiz! Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu 28 Ekim’de açılıyor
Koronavirüs cezası kesilen kişi: Tamirciyim buraya tamir yapmaya geldim
Ermenistan insani ateşkesi ihlal etti! Dağlık Karabağ krizi
GATA'da hastaneye ve polise taş yağmuru! Ortalık savaş alanına döndü
Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü korkuttu! Kötüyü geride bırakmadık, daha kötü günlere gidebiliriz
Masterchef Uğur kimdir nereli Uğur Yılmaz Deniz yaşı kaç
Yorumlar