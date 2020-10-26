Trump, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerini tebrik etti

ABD aracılığıyla gerçekleşen Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki geçici insani ateşkes sebebiyle ABD Başkanı Donald Trump, iki ülkenin liderlerini tebrik etti.

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ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan yaptığı paylaşımla Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı Karabağ'da sağlanan geçici insani ateşkes nedeniyle tebrik ettiğini belirtti.

Paylaşımında ekibiyle gurur duyduğunu söyleyen Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Birçok hayat kurtarılacak"

Ateşkes yapmayı kabul eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e tebrikler. Birçok hayat kurtarılacak. Ekibimle gurur duyuyorum.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ve Ermenistan'ın 26 Ekim sabah 08:00'den itibaren geçerli olacak geçici insani ateşkeste anlaştığını duyurmuştu.