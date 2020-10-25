İlham Aliyev: Ermenistan'a bedava silah veriliyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın fakir bir ülke olmasına rağmen modern silahlarla donatıldığını ve bunları takip ettiklerini söyledi. Aliyev, Azerbaycan'ın karşısında kimsenin duramayacağını ifade etti.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı açıklamada, Kelbecer ve Kubadlı kentlerine girildiğini ve bir bölümünün işgalden kurtarıldığını açıkladı. Ermenistan'ın fakir bir ülke olmasına rağmen modern silahlar edindiğini belirten Aliyev, bu silahların Ermenistan'a bedava verildiğini söyledi.

Savunma Bakanlığı'nın Komuta Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Aliyev, Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu bölgelere yönelik operasyonların kontrol altında olduğunu ifade eden 100'den fazla yerleşim yerinin işgalden kurtarıldığını söyledi. Azerbaycan'ın düşmana savaş ayanında ders verdiğini belirten Aliyev şöyle konuştu:

"Kan döküyoruz, şehit veriyoruz, askerlerin yanı sıra siviller de şehit oluyor. Ermenistan savaş alanında bize karşı duramıyor ve her zaman olduğu gibi yerleşim ve sivil alanlarımıza ateş ediyor. Bu korkakça saldırılar sonucu 60'tan fazla sivil hayatını kaybetti ve yaklaşık 300 kişi yaralandı.”

"Ermenistan ateşkesi ihlal etti"

İlk ateşkeste, bir günden kısa bir süre sonra Gence'yi bombaladı. Ateşkesten iki dakika sonra ikinci kez ateşkesi ihlal etti. Bu durumda elbette Azerbaycan onlara güzel bir cevap verdi ve verecektir. Düşmanı topraklarımızdan sonuna kadar kovmaya devam edeceğiz.

"Müzakere sürecini yok etti"

Ermenistan Başbakanı, Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekileceğini açıklamalıdır. Böyle bir açıklama duymadık. Aksine, halkların kendi kaderini tayinlerinden bahsediyor ve müzakere sürecini yok etti. Ateşkes koşulsuz olamaz. 27 yıl daha bizi kandıracaklar, 30 yıl daha, heyetler 30 yıl daha buraya gelecek, görüşmeler yapılacak. Artık sabrımız kalmadı, Azerbaycan halkının sabrı tükendi. 28 yıl önce Minsk Grubu kuruldu. 28 yıldır bizi kandırıyorlar. 28 yıl bize söz verdi, bekle, bekle, Ermenistan'a baskı yapacağız, bunu yapacağız, yapacağız. Hepsi bir yalandı.

Bu paralar nereden geliyor? Mevcut çatışma sırasında yaklaşık 300 Ermeni tankı ya imha edildi ya da askeri ganimet olarak alındı. Bu kadar para nereden geliyor? Fakir bir ülke, parası yok. Bedavaya almışlar.

"Bu kadar para nereden geliyor?"

Herkes görüyor. Bugün Ermenistan'ın silahlandığını söylemeliyim. En modern silahlar her gün Ermenistan'a gönderiliyor. Bu silahların bir listesi var. Uçuşlar, ne zaman, nerede, hangi şehirden uçtukları, Erivan'a ne zaman geldikleri ve içindekiler hakkında tüm bilgilere sahibiz.

6 S-300 füzesi sistemi imha edildi. Fiyatı biliniyor. Bu nereden? Tor, OSA uçaksavar füze sistemleri, insansız hava araçları, Azerbaycan tarafından çoktan tahrip edilmiş uçaklar. Tochka-U, SCUD bunlar nereden geliyor. Bunlar Ermenistan’a ücretsiz verildi ve hala veriliyor. Bu konuda sessiz kalamayız. Herkesin bunu bilsin.

"Azerbaycan'ın önünde kimse duramaz"

Yalnız savaşıyoruz, yalnız. Azerbaycan'ın önünde kimse duramaz. Haklıyız, kendi toprağımızda savaşıyoruz, toprak bütünlüğümüzü yeniden sağlıyoruz, Ermenistan topraklarına geçmedik, böyle bir fikrimiz yok. Böyle bir fikrimiz olsaydı, uzun zaman önce yapardık. Bunu yapmak çok fazla çaba gerektirmiyor.

İşgal altındaki topraklar kurtarılıyor

Bir aydan kısa bir süre sonra Fuzuli, Hadrut, Cabrayıl, Zengilan, Kelbecer ve Kubadlı bölgelerinin bir kısmı işgalden kurtarıldı. Yine her gün cepheden iyi haberler geliyor. Bazı alanlarda ciddi ayarlamalara ihtiyaç olduğu doğru, ancak bir bütün olarak hedefimize ulaşıyoruz. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden sağlayacağına eminim. Kendi toprağımızda savaşıyoruz."