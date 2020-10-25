Fenerbahçe Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayan Fenerbahçe, devreye 1-0 yenik girdiği karşılaşmayı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 kazanmayı başardı. Trabzonspor'un tek sayısı 23. dakikada Afobe'den gelirken; Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 51'de Serkan Asan (kk), 55'te Valencia ve 72'de Cisse attı. Fenerbahçe, bu sonucun ardından 14 puanla 2. sırada kendine yer buldu. Trabzonspor ise 5 puanla 17. sırada kaldı.

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Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek rakibi karşısındaki 9 maçlık hasretini sonlandırdı.

İki takım da maça müthiş bir tempoda başlarken; Trabzonspor adına gol perdesini açan isim 23. dakikada Benik Afobe oldu. Devreye bu golle 1-0 geride giren Fenerbahçe, ikinci yarıda ise geri dönüşü gerçekleştirdi. 51. dakikada Serkan Asan'ın kendi kalesine attığı golle eşitliği yakalayan sarı-lacivertliler, 55'te Valencia'nın golüyle 2-1 öne geçti. Kadıköy'de gol perdesini kapatan isim ise 72. dakikada Papiss Cisse oldu.

Bu sonuçla 14 puana yükselen Fenerbahçe, haftayı 2. sırada kapattı. 5 puanda kalan Trabzonspor ise 17. sırada yer aldı. Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe, Antalyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor, Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Maçtan önemli dakikalar

8. dakikada Caner Erkin'in soldan ortasında altıpas içinde Samatta'nın uygun durumda ıskaladığı topa arka direkte kale çizgisinin yaklaşık 1 metre gerisinde boş kalan Valencia kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

15. dakikada Nwakaeme'nin ara pasıya savunma arkasına sarkan Abdülkadir Ömür, sağ çaprazda dar açıda kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya şut çekmek yerine altıpas gerisindeki Afobe'ye pas vermeyi denedi. Ancak top Afobe'nin uzağında kalınca bordo-mavili takım önemli bir fırsattan yararlanamadı.

23. dakikada Trabzonspor öne geçti. Fenerbahçe yarı alanının ortalarında hava topu mücadelesinde Sosa ile Lemos çarpışınca meşin yuvarlak Afobe'nin önünde kaldı. Aldığı topla ceza sahasına kadar ilerleyen bordo-mavili futbolcu, çizgi üzerinde hafif sol çaprazdan vurduğu meşin yuvarlağı kaleci Altay'ın solundan ağlara gönderdi: 0-1.

51. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Caner Erkin'in sağdan kullandığı kornerde ön direkte altıpas çizgisi üzerinde yükselen Tisserand'ın kafayla vurduğu top yan direkten döndü. Daha sonra çizgi üzerindeki Serkan Asan'a çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

55. dakikada sarı-lacivertli takım öne geçti. Hızlı gelişen atakta Cisse'nin pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda buluşan Valencia'nın ceza sahasına girer girmez yerden düzgün vuruşunda top filelerle buluştu: 2-1.

64. dakikada Baker'in ceza sahası yayı gerisinden şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

65. dakikada Samatta'nın ceza sahası yayı içinden sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır soluna gelen meşin yuvarlağı uzanarak tehlike bölgesinin dışına gönderdi.

72. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Caner Erkin'in soldan kullandığı kornerde Edgar Ie'nin ön direkte kafayla vurduğu top altıpas içine düştü. Arka direkte uygun durumdaki Cisse, kafayla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-1.

79. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır sağına gelen topu yatarak kornere çeldi.

83. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda, savunmadan seken top az farkla üstten auta çıktı.

90+4. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ortasında altıpas önündeki Cisse'nin kafayla vurduğu top üst direkten döndü.

Karşılaşma sarı-lacivertli ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe: 3 - 1 :Trabzonspor

Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Lemos, Tisserand, Caner Erkin, Gustavo, Sosa (Dk. 46 Cisse), Ozan Tufan, Valencia (Dk. 71 Novak), Pelkas (Dk. 71 Mert Hakan Yandaş), Samatta (Dk. 88 Ademi)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 73 Djaniny), Flavio (Dk. 85 Diabate), Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe

Goller: Dk. 23 Afobe (Trabzonspor), Dk. 51 Serkan Asan (Kendi kalesine), Dk. 55 Valencia, Dk. 72 Cisse (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 44 Gustavo, Dk. 47 Pelkas (Fenerbahçe), Dk. 77 Serkan Asan (Trabzonspor)