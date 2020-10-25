Teknoloji devi Samsung'un sahibi Lee Kun-hee öldü

Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-hee 78 yaşında geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Dünyanın önde gelen sanayicilerinden Samsung'un Yönetim Kurulu Başkanı Lee-Kun-hee vefat etti. 20 milyar dolar serveti olan Lee-Kun-hee kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Lee-Kun-hee hayatını kaybetti.



9 Ocak 1942 yılında doğan ve dünyanın en zenginleri arasında yer alan Lee-Kun-hee 1987 yılında Samsung'daki koltuğunu babasından devralmıştı. Lee-Kun-hee 2014 yılında da kalp krizi geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı.



