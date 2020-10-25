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İzmir'de vaka sayısı 10 günde iki kat arttı! İki günde 15 kişi koronadan öldü

İZMİR'de koronavirüs salgını tüm yurtta olduğu gibi tırmanışa geçti. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, vaka sayısının 20 gün önceye göre üç buçuk kat arttığını belirtip vatandaşları uyardı...

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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentteki vaka sayılarının 20 gün öncesine göre 3,5 kat arttığını, son 10 günde de ikiye katlandığını belirterek yeni tip koronavirüs (Covid-19) konusunda uyarıda bulundu. Köşger, son iki günde 15 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.

Köşger, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dünyada ve Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de Covid-19 tehlikesinin artarak devam ettiğini belirtti. İzmir'deki durum konusunda bilgi veren Köşger, şu ifadeleri kullandı:

İzmir'de iki günde 15 kişi koronadan öldü

"Örneğin İzmir’de 20 gün öncesine göre vaka sayısı 3,5 kat artmış durumda, son 10 günde ikiye katlandı. Durumun ciddiyeti artarak devam ediyor. Korona'nın mutasyona uğradığı ve ölümcüllüğünün azaldığı iddiası da doğru değil. Son iki günde 15 hemşehrimizi Korona'dan kaybettik. Bir kez daha İzmirlileri dikkatli olmaya çağırıyorum. Uymamız gereken üç kural; maske, mesafe, temizlik. Hepinize sağlıklı günler dilerim."

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