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Hollanda ekibi PSV'de 6 futbolcu koronavirüse yakalandı

HOLLANDA Birinci Futbol Ligi (Eredivise) ekibi PSV'de forma giyen 6 futbolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

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PSV'de forma giyen 6 futbolcu yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Denzel Dumfries, Cody Gakpo, Pablo Rosario, Timo Baumgartl, Maxime Delanghe ve Joel Piroe'nin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Karantinaya alınan ve sağlık durumları yakından izlenen futbolcuların, ligde bugün Vitesse ile oynanacak maçta forma giyemeyeceği ifade edildi.

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