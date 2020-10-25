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Masterchef Uğur kimdir nereli Uğur Yılmaz Deniz yaşı kaç

Masterchef'te bu hafta eleme adayı olarak adı yazılan ve siyah önlüğü giyen isimlerden biri Uğur oldu. Peki yarışmanın iddialı isimleri aradında gösterilen Uğur Yılmaz Deniz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

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TV8'in 4 sezondur devam eden lezzet yarışmasında haftalar ilerledikçe yarışmacılar arasındaki rekabet de giderek kızışıyor. Bu akşam yani 25 Ekim Pazar gecesi Masterchef'e veda edecek isimlerden biri de Uğur oldu. Yarışmanın favori olarak gösterilen isimlerinden olan Uğur kimdir, Uğur Yılmaz Deniz kaç yaşında ve nereli?

MasterChef2020 yarışmacıları arasında bulunan Uğur Yılmaz Deniz 26 yaşında ve yarışmaya Antalya’dan katılıyor. İşte MasterChef Uğur ile ilgili bilgiler…

Masterchef Uğur kimdir: MasterChef yarışmacıları arasında yer alan Uğur Yılmaz Deniz 26. yaşında. Yarışmaya Antalya’dan katılan MasterChef Uğur aşçılık mesleğini yapıyor. Uğur en son Katar Doha'da 2 yıl aşçılık üzerine çalışmış.

 Lezzet konusunda başarılı ancak sunum konusunda kendisini geliştirmesi gerektiğini söyleyen MasterChef Uğur, Bodrum’da da çalışmış.

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