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HABER /  DÜNYA

Polisler ele geçirdi! Bu vazonun fiyatını duyunca çok şaşıracaksınız

Demirören Haber Ajansı

İngiltere’de polis, İsviçre’den yaklaşık 1 yıl önce çalınan ve 2,5 milyon sterlin değerindeki Çin hanedanı Ming’e ait vazoyu ele geçirdi.

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15’inci yüzyıldan kalma Ming vazosu, geçen haziran ayında İsviçre'deki bir koleksiyondan organize suç grubu tarafından çalınmıştı. Vazo, İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyindeki Charlton'da bir baskın sırasında ve sahte para ile ilgili bir soruşturmanın parçası olarak bulundu.

Polis yaptığı açıklamada “Bu vazo yaklaşık 2,5 milyon sterlin değerindedir, benzersizdir ve bu nedenle ölçülemez kültürel değere sahiptir. Zamanı gelince ülkesine geri gönderilecektir.” dedi.

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