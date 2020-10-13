Muhittin Böcek çocukları kaç tane Mustafa Gökhan yaşı kaç?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in son sağlık durumu hakkında yeni bilgiyi doktorları verdi. 35 gün sonra uyandırıldı iddiasının yalan olduğunu söyleyen doktorlar Muhittin Böcek'in durumunun aynı olduğunu yoğun bakımda olduğunu söyledi. Peki kimdir Muhittin Böcek, nereli, eşi Havva Böcek kimdir?

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ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 35 koronavirüs nedeniyle 35 gündür yoğumda kalıyor. Doktorları geçtiğimiz gün ortaya atılan uyandı iddiası hakkında konuştu ve Muhittin Böcek'in son sağlık durumu hakkında yeni bilgileri verdi. Muhittin Böcek'in uyandığı haberlerinin yalan olduğunu söyleyen doktorlar durumu aynı dedi. Peki Muhittin Böcek kimdir, aslen nereli, eşi Havva Böcek ve çocukları kimdir? İşte Muhittin Böcek hayatı..

Muhittin Böcek 57 yaşında Konyaaltı’nın Uncalı Mahallesi’nde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya’da tamamladı. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümlerini bitirerek Ahmet Yesevi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisans Programına devam ediyor.

Siyaset hayatı süresince 4 dönem Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde bulunan Muhittin BÖCEK aynı zamanda Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) Başkanlığı, Konyaaltı Turizm ve Eğitim Geliştirme Vakfı (KONTEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Konyaaltı Kent Konseyi Başkanlığı görevlerine de devam etmektedir.

Evli ve bir çocuk babası olan Muhittin Böcek, doğduğundan bu yana Konyaaltı’nda yaşıyor ve Konyaaltı’nı çok iyi tanıyor. Muhittin Böcek, CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanıdır.