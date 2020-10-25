BIST 1.191
DOLAR 7,97
EURO 9,45
ALTIN 487,20
HABER /  GÜNCEL

Terör operasyonunda sağ ele geçirilmişti! Demir Çelik'in gri listede yer alan oğlu adliyede

HATAY Amanoslar'daki operasyonda sağ yakalanan, yurt dışında kaçak bulunan eski Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı ve 24. Dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in Terör Arananlar Gri Liste'de yer alan oğlu "Savaş" kod adlı Yoldaş Selim Çelik adliyeye sevk edildi.

Abone ol

Hatay Amanoslar'da keşif ve gözetleme faaliyeti icra eden güvenlik korucularının operasyonu sonucu sağ yakalanan Çelik'in Hatay İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Terörist Çelik, güvenlik önlemleri altında Hatay Adliyesine götürüldü.

İçişleri Bakanlığı, 21 Ekim'de Hatay Amanoslar’da keşif ve gözetleme faaliyeti icra eden güvenlik korucularının operasyonu sonucu bir teröristin öldürüldüğünü ve bir teröristin sağ yakalandığını duyurmuş, sağ yakalanan teröristin, bir dönem Varto Belediye Başkanlığı, 2008-2010'da BDP Genel Başkanlığı ile 24. Dönem HDP Muş Milletvekilliği yapan ve halen yurt dışında kaçak olan Demir Çelik'in oğlu "Savaş" kod adlı Yoldaş Selim Çelik olduğunu açıklamıştı.

Terör Arananlar Gri Liste'de yer alan Çelik'in 2 uzun namlulu silah, bir tabanca ve çok miktarda mühimmatla yakalandığı bildirilmişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
AK Partili siyasetçilerden ırkçı Wilders'a tepki: İnsanlığın yüz karası
Kasım ayına işaret edildi! İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ'da risk yüksek
Aliyev: Karabağ'da Ermenistan işgal bölgelerinden çekilirse ateşkes anlaşmasına hazırız
KONDA Genel Müdürü Ağırdır'dan siyaset kulislerini hareketlendiren açıklama: Erken seçim olabilir
Bakan Çavuşoğlu'ndan Wilders'a sert tepki: Avrupa’nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'Nasıl başladı- nasıl bitti' paylaşımı
ÖNCEKİ HABERLER
Tunceli'de vakalar patlayınca valilik köyde karantina ilan etti
Durumu ciddi! Muhittin Böcek 58’inci yaşına yoğun bakımda girdi
TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli yeniden trafiğe kapatıldı
Teknoloji devi Samsung'un sahibi hayatını kaybetti
İstanbul'da ceset şoku! Köprü altında bulundu
Mustafa Üstündağ evli mi eşinden boşandı mı?
Yorumlar 2 yorum