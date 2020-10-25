Türkiye'deki öncülerindendi! Tarık Solak hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören profesyonel boksör Tarık Solak, hayatını kaybetti.

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Türkiye’de profesyonel olarak kick boksa verdiği katkılarla bilinen ve uzun zamandır kanser tedavisi gören boksör Tarık Solak, Avustralya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Türkiye Kick Boks Federasyonu’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Profesyonel kick boksun ülkemizdeki öncüsü, kick boks sporunun sevilmesinde çok büyük pay sahibi Tarık Solak vefat etmiştir. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, sevenlerine ve kick boks ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.



Tarık Solak kimdir?

1964 yılında Yozgat'lı ailenin 5 çocuğundan biri olarak Ankara'da dünyaya geldi. Henüz 5 yaşındayken Avusturya'nın Brunswick kentine ailesiyle birlikte göç eden Tarık Solak, burada çetin şartlar altında yaşamını sürdürmeye başladı. Yaşamını sürdürmek zorunda olduğu kentteki sert ortamdan kendisini koruyabilmek için dövüş sanatlarına merak salan Solak, Tekvando alanında eğitim görmeye başladı.







Kick boks’ta attığı ünlü bel üstü tekmeleri ile itibar kazandı. 28 yıldır sporla uğraşan ve yerel spor kulübünde kova taşıyarak başlayan Solak, önce dövüş sanatı antrenörü sonra da kulüp idarecisi oldu. 20’li yaşların sonunda kick boksun uluslararası boyutunu gören Solak, 1993 yılında düzenlediği şovu ile 1700 seyirci toplayınca ilgi çekti.







Türk/Avusturyalı dövüşçüler Tibet Hamza ve Recep Saka gibi Türk dövüşçülere organizasyonlarında yer verdi. Ertesi yıl Melbourne festival salonunda 4000 kişiye Hamza-Özkan süperşovunu düzenledi. Solak bundan sonra da turnuvalar ve dövüşlerden eğlence süperşovlarına uzanan etkinlikler düzenlemeye devam etti.







Uluslararası bir televizyon kanalı 1998 yılında Solak’ın etkinliklerini yayınlamaya başladı ve 1998 yılında, bir dizi şovun başarısından sonra Solak, Melbourne’ün en büyük kompleksinde etkinliklerini sergilemeye başladı. Solak bundan sonra tüm kick boks camiasının tanıdığı isimler arasında yer aldı.