Azerbaycan: Ermenistan çocuk asker kullanıyor

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, Ermenistan’ın Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerler kullandığını iddia etti. Sosyal medya hesabından bir görüntü paylaşan Haciyev, "Bu savaş suçu olarak tanımlanmaktadır” dedi.

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Ermenistan, Azerbaycan’a karşı çocuk askerleri kullanarak savaş suçu işlemeye başladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerler kullandığını ve bu durumun uluslararası kuruluşlar tarafından incelenmesi gerektiğini belirtti.

Haciyev, “Bu görüntü Ermenistan'ın çocuk askerleri kullandığını gösteriyor. Araştırılması gerekiyor. 15 yaşın altındaki çocukları askere almak ve kullanmak uluslararası insan hakları suçudur ve yasaklanmıştır. Bu savaş suçu olarak tanımlanmaktadır” dedi.