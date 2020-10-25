Azerbaycan: Ermenistan çocuk asker kullanıyor

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, Ermenistan’ın Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerler kullandığını iddia etti. Sosyal medya hesabından bir görüntü paylaşan Haciyev, "Bu savaş suçu olarak tanımlanmaktadır” dedi.Abone ol
Ermenistan, Azerbaycan’a karşı çocuk askerleri kullanarak savaş suçu işlemeye başladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerler kullandığını ve bu durumun uluslararası kuruluşlar tarafından incelenmesi gerektiğini belirtti.
Haciyev, “Bu görüntü Ermenistan'ın çocuk askerleri kullandığını gösteriyor. Araştırılması gerekiyor. 15 yaşın altındaki çocukları askere almak ve kullanmak uluslararası insan hakları suçudur ve yasaklanmıştır. Bu savaş suçu olarak tanımlanmaktadır” dedi.
Video shows that #Armenia employes #childsoldiers. Needs to be investigated.— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 24, 2020
Recruiting and using children under the age of 15 as soldiers is prohibited under international humanitarian law – treaty and custom – and is defined as a #warcrime by ICC. @UNICEF @ICRC pic.twitter.com/5drTp1Euvx