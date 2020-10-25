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Mustafa Üstündağ evli mi eşinden boşandı mı?

Birçok dizi ve filmde boy gösteren başarılı oyuncu Mustafa Üstündağ yeni sevgilisini instagram hesabından duyurdu. Mustafa Üstündağ, magazin muhabiri Seda Tosunlar ile aşk yaşamaya başladı. Mustafa Üstündağ eski eşi Ecem Özkaya ile 9 yıl evli kalmış geçen sene ayrılmıştı.

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Kurtlar Vadisi başta olmak üzere birçok dizi ve filmde rol alan oyuncu Mustafa Üstündağ, 9 yıllık evliliğini geçen sene bitirmiş ve oğlu Ahmet Kaan'ın annesi Ecem Özkaya ile yollarını ayırmıştı.  Aşk orucunu bozan oyuncu Mustafa üstündağ yeni sevgilisini instagram hesabından duyurdu. Mustafa Üstündağ, magazin muhabiri olan Seda Tosunlar ile birlikte. Peki Mustafa Üstündağ kimdir, yaşı kaç, aslen nereli? İşte Mustafa Üstündağ'ın dizileri...

İkili ilişkilerini Instagram hesaplarından yaptığı paylaşımlarla ilan etti. Üstündağ sevgilisiyle olan fotoğrafını “Hoş gördük” notuyla yayınladı.

Mustafa Üstündağ kimdir:  Mustafa Üstündağ 11 Şubat 1977'de Mersin'de doğdu. Mustafa Üstündağ 43 yaşında Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tiyatro eğitimi alan oyuncu Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği, MSM Oyuncuları sahnelerinde görev aldı. Pervasız Tiyatro'da devam etti. Atv’de yayınlanan Yersiz Yurtsuz dizisinde Ferdi Tayfur’un oğlunu, Zincirbozan filminde ülkücü Talat’ı oynadı. Zeynep’in Sekiz Günü'nde Ali rolüyle bir üçkâğıtçıyı canlandırdı.

Kurtlar Vadisi Pusu adlı tv dizisinde Muro karakterini canlandırdı. Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine adlı filmde büyük ilgi gördü. 2017 yılında konuk oyuncu olarak Çukur dizisinde Kahraman Koçovalı karakterini oynadı. 2018-2020 yılları arasında da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Boran Kayalı karakterini canlandırmıştır.

Mustafa Üstündağ eski eşi Ecem Özkaya ile 9 yıl evli kalmış geçen sene ayrılmıştı.

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