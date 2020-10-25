Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

IRAK'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaAbone ol
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.
Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 25, 2020
En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/e9ICIYcecb