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Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

IRAK'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.

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