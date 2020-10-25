Tarık Solak kimdir evli mi eşi ve çocukları var mı?

Tarık Solak öldü haberi ailesi ve sevenlerini yıktı. Kick boksta attığı ünlü bel üstü tekmeleri ile itibar kazanan Tarık Solak uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Peki 56 yaşında olan Tarık Solak ne kanseriydi? Aslen Yozgatlı olan Tarık Solak evli miydi cocuğu var mıydı? İşte Tarık Solak'ın biyografisi...

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Türkiye'de Kıcks Boks'un öncü isimlerinden olan Tarık Solak'tan gelen ölüm haberi spor camiası başta olmak üzere sevenlerini kahretti. 56 yaşındaki Tarık Solak uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Kıcks Boksta attığı bel üstü tekmeler ile nam salan başarılı sporcunun hayatı da merak konusu oldu. Tarık Solak aslen Yozgatlı ve 5 çocuklu bir ailenin oğlu. Spora küçük yaşlarda gönül veren Tarık Solak evli mi, eşi var mı? İşte Tarık Solak hakkında merak edilenler...

Tarık Solak'ın bilinen bir evliliği yoktur. Çocuğu olmadığı bilinen Tarık Solak özel hayatını kameralardan uzak yaşamayı seven bir sporcuydu.

Bir süredir kanser tedavisi gören Tarık Solak vefat etti., tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi. Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, yaptığı açıklamada, "Uzun zamandan beridir kanser tedavisi görüyordu, orada tedavi gördüğü hastanede bugün vefat ettiğini öğrendik." dedi. 1964 yılında Ankara'da dünyaya gelen Solak, Yaşamını sürdürmek zorunda olduğu kentteki sert ortamdan kendisini koruyabilmek için dövüş sanatlarına merak saldı.

Tarık Solak kimdir: Tarık Solak, 1964 yılında Yozgat'lı ailenin 5 çocuğundan biri olarak Ankara'da dünyaya geldi. Henüz 5 yaşındayken Avusturya'nın Brunswick kentine ailesiyle birlikte göç eden Tarık Solak, burada çetin şartlar altında yaşamını sürdürmeye başladı. Yaşamını sürdürmek zorunda olduğu kentteki sert ortamdan kendisini koruyabilmek için dövüş sanatlarına merak salan Solak, Tekvando alanında eğitim görmeye başladı.

Kick boks’ta attığı ünlü bel üstü tekmeleri ile itibar kazandı. 28 yıldır sporla uğraşan ve yerel spor kulübünde kova taşıyarak başlayan Solak, önce dövüş sanatı antrenörü sonra da kulüp idarecisi oldu. 20’li yaşların sonunda kick boksun uluslararası boyutunu gören Solak, 1993 yılında düzenlediği şovu ile 1700 seyirci toplayınca ilgi çekti.

Türk/Avusturyalı dövüşçüler Tibet Hamza ve Recep Saka gibi Türk dövüşçülere organizasyonlarında yer verdi. Ertesi yıl Melbourne festival salonunda 4000 kişiye Hamza-Özkan süperşovunu düzenledi. Solak bundan sonra da turnuvalar ve dövüşlerden eğlence süperşovlarına uzanan etkinlikler düzenlemeye devam etti.

Uluslararası bir televizyon kanalı 1998 yılında Solak’ın etkinliklerini yayınlamaya başladı ve 1998 yılında, bir dizi şovun başarısından sonra Solak, Melbourne’ün en büyük kompleksinde etkinliklerini sergilemeye başladı. Solak bundan sonra tüm kick boks camiasının tanıdığı isimler arasında yer aldı.