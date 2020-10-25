BIST 1.191
DOLAR 7,97
EURO 9,45
ALTIN 487,20
HABER /  YEREL

Diyarbakır'da yaşandı! Koronavirüslü kişi, tartıştığı komşusunun çocuğuna tükürdü

DİYARBAKIR'da, pozitif tanı alıp karantinada olması gereken A.Ç., tartıştığı komşusu M.U.'nun kız çocuğu E.U.'nun (9) yüzüne tükürdü. Polis ekipleri karantinayı ihlal eden A.Ç.yi yurda götürülmesi için filyasyon ekiplerine teslim ederken, şüpheli hakkında adli işlem de başlatıldı.

Abone ol

Diyarbakır'da iddiaya göre, aynı apartmanda oturan A.Ç., ile M.U. arasında henüz bilinmeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.Ç., M.U.'nun kız çocuğu E.U.'nun yüzüne tükürdü. Komşuların tartışmasını gören apartman sakinleri ise polis ekiplerine ihbarda bulundu. Apartmana gelen Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri A.Ç. ile M.U.'nun kimlik sorgusu yaparak, ifadelerini aldı. 

Ekipler, yaptıkları kimlik sorgusunda A.Ç.'nin koronavirüslü olduğu ve karantinada olması gerektiğini tespit etti. Bunun üzerine polisler, filyasyon ekiplerine bilgi verdi. Koruyucu kıyafetle olayın yaşandığı apartmana gelen filyasyon ekipleri A.Ç.'yi karantinaya almak için yurda götürdü, kız çocuğu E.U.'yu ise dezenfekte etti. 

Adli işlem başlatıldı, para cezası uygulandı

Öte yandan A.Ç. hakkında adli işlem başlatılırken, karantinayı ihlal etmekten 3 bin 150 TL idari para cezası da uygulandı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: 1395 personelle denetim yapıldı 342 bin 103 TL ceza kesildi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders'a sert tepki
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Müşteriyle samimi olan tazminatsız kovulacak
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Sağlık Bakanı ile görüştü! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye’ye gelecek
İstanbul’da hava muhalefeti vapur seferlerine sis engeli
Tehlike saçıyor! Uzun süre kullanılan maskedeki bakteriler laboratuvarda gözler önüne serildi
ÖNCEKİ HABERLER
Tarık Solak öldü ne kanseriydi Tarık Solak neden öldü
e nabız grip aşısı olacakların listesi sorgulama
Dilek İmamoğlu kaç yaşında ne iş yapıyor hayatı
El Kaide’nin 2 numaralı komutanı el-Masri, Afganistan’da öldürüldü
"Dua eder dua beklerim" Şiran Belediye Başkanı Mutlu Özel koronavirüs'e yakalandı
Tarık Solak kimdir evli mi eşi ve çocukları var mı?
Yorumlar