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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: 1395 personelle denetim yapıldı 342 bin 103 TL ceza kesildi

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında 24 Ekim tarihinde yapılan denetimlere ilişkin detayları aktardı. Yerlikaya, 342 bin 103 TL para cezası kesildiğini belirtti.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 24 Ekim'de 1135 açık alan ile 1958 iş yerinin denetlendiğini, 342 bin 103 TL para cezası kesildiğini belirtti. 

Vali Yerlikaya, İstanbul'da 24 Ekim'de kamuya açık alanlarda yapılan denetimlere ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri aktardı:

"İstanbul'da 24 Ekim'de kamuya açık alanlarda bin 395 personel ile yapılan denetimlerde, 1135 açık alan (park, bahçe, piknik alanı, pazar yeri, sahil), 1958 iş yeri denetlendi. 16 suç duyurusu, 216 uyarı, 262 idari işlem yapılarak, 342 bin 103 TL ceza kesildi."

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