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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Sağlık Bakanı ile görüştü! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye’ye gelecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşen Hürriyet başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, "Aralık ayının başında Koronavirüs aşısı Türkiye’ye gelecek." bilgisini verdi.

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Prof. Dr. Müftüoğlu, "Bakan müjdeyi verdi... Koronada Çin aşısı aralıkta Türkiye’de" başlığıyla yayımlanan yazısında "5 milyon doz civarında aşı uygulaması yapılacak" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Müftüoğlu'nun yazısında ilgili bölüm şöyle:

"Bence bu iş bitmiş"

Bakan Koca, koronavirüs için ilk aşamada daha güvenli bulduğu Çin menşeili “CoronaVac” ile işe başlamayı düşünüyor. Bence bu iş bitmiş. 5 milyon doz Çin kökenli koronavirüs aşısı aralıkta devreye girecek. Arkasından da 5’er milyon dozluk yeni uygulamaların başlayacağı anlaşılıyor.

Aralıkta 5 milyon doz aşı uygulaması yapılacak

Bilindiği gibi aşı çalışmalarında 6 merkez ön almış durumda. Bu merkezlerden ikisinin, Çin merkezli SinoVac ile Almanya merkezli BioNTech’in ürettiği aşıların deneme çalışmaları ülkemizde de sürüyor. SinoVac’ın denemeleri Ankara’da Hacettepe Üniversitesi’nin koordinasyonunda 16 Eylül’de başladı. 'CoronaVac' isimli bu aşının denemeleri sanıyorum 25 ayrı merkezde sürüyor. Emin değilim ama BioNTech’in aşısının deneme çalışmaları ise İstanbul ve Ankara üniversitelerinin koordinasyonunda devam ediyor.

Görüşmede edindiğim izlenime göre ilk aşamada aralık ayının hemen başında SinoVac’ın 'CoronaVac' aşısı devreye girecek. Muhtemelen de aralıkta toplamda 5 milyon doz civarında aşı uygulaması yapılacak.

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