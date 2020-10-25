İYİ Parti’de kritik hafta! İYİ Parti 3. yaşını krizin içinde kutluyor Akşener'in kararı merak ediliyor

İYİ Parti bugün İzmir'de 3. yaşını kutlayacak. Kongredeki "OY verilmeyecekler" listesi ve Ümit Özdağ'ın "İstanbul il başkanı FETÖ'cü" iddiası nedeniyle parti içi kriz sürüyor. Genel Başkan Meral Akşener, Özdağ'la ilgili kararını bu hafta verecek.

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İYİ Parti bugün kuruluşunun 3. yıl dönümünü İzmir'de kutlayacak. Ancak parti içindeki "FETÖ' krizi de sürüyor. "İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ'cü" iddiasını ortaya atan Ümit Özdağ'la ilgili son kararı Genel Başkan Meral Akşener bu hafta içinde verecek. Ümit Özdağ ise parti yönetimine "Göreceğiz" diyerek gözdağı vermeyi sürdürüyor.

Ümit Özdağ, iddialarının ardından İYİ Parti yönetimi ve tabanının büyük tepkisini çekmişti. 8 il başkanı ile İstanbul'daki 39 ilçe başkanı Özdağ'ın ihracı için dilekçe vermişti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Ümit Özdağ hakkında bu hafta karar vermesi bekleniyor.

Dilekçeler yarın Akşener'e sunulacak...

İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, “Gündemimiz şu an partimizin kuruluşu. Ümit Özdağ ve beyanları gayriciddi bulunduğundan olağanüstü bir toplantı söz konusu değil. İl ve ilçe başkanlarımızın ciddi hassasiyetleri ve başvuruları var. Genel merkezimize ulaşan başvuruları yarın (pazartesi) büyük ihtimalle üst yazıyla Genel Başkanlık makamına arz edeceğim. Talihsiz açıklamalar, parti içi meseleler yargıya intikal etti.” dedi.

Ümit Özdağ: Hep birlikte göreceğiz

Ümit Özdağ “Hep birlikte göreceğiz” açıklamasını yaptı. İzmir’deki üçüncü yıl kutlamalarına katılıp katılmayacağı sorusuna Özdağ, “Yorum yok” yanıtını verdi.