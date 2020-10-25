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Kayseri'de kocası tarafından bıçaklanan kadın balkondan atlayarak kurtuldu

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde eşi tarafından bıçakla ağır yaralanan kadın balkondan atladı.

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Yenişehir Mahallesi Huzur Caddesi'nde meydana gelen olayda Tuğba D. (35) alkollü eşi Emrah D. (38) ile henüz öğrenilemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emrah D, eşini bıçakla yaraladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan kadın balkona kaçtı.

Eşinin kendisini bıçaklamaya devam etmesi üzerine Tuğba D, birinci kattaki balkondan atlayarak yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, 2 çocuk annesi kadını Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı.

Polis tarafından gözaltına alınan Emrah D, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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