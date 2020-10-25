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İngiltere'de aşı karşıtı grubun protestosunda ortalık karıştı! 'Hükumet yalan söylüyor'

Anadolu Ajansı

İNGİLTERE'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve aşı karşıtı "StandUpX" adlı grup yine kendini gösterdi. Ülkede gösteri yasağına rağmen düzenlenen eyleme polis müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken protestoda 'Hükumet yalan söylüyor' gibi pankartlar kullanıldı.

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Başkent Londra'da "StandUpX" üyeleri, Hyde Park'ta bir araya geldi. Ülkede 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasak olmasına rağmen grup üyeleri, toplu halde yürüyüşe geçti. Parlamento Meydanı'na yürüyen göstericiler, bir süre sonra Trafalgar Meydanı'na ulaştı.

Eylemcilerin, Başbakanlık binasının önünden geçişi sırasında polisin sıkı güvenlik önlemi alması dikkati çekti. "Onayımız yok", "Kovid-19 aldatmacası", "Hükumet yalan söylüyor" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasını istedi.

Eylemcileri dağılmaları için uyaran polis, uyarıları dikkate almayan bazı göstericileri gözaltına aldı. Müdahale sonrası Londra'nın değişik bölgelerine dağılan göstericilerden bazıları parlamentonun yanındaki Westminster Köprüsü'nü trafiğe kapattı. Polis, burada da bazı kişileri gözaltına aldı.

Grubun, Eylül ayında düzenlediği değişik gösterilerde onlarca kişi gözaltına alınmıştı.

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