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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yine ürküttü: İşimiz kolay değil... Dördüncü artış dönemi gelecek

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, salgında 'İkinci dalgaya geçildi mi?' sorusuna birinci dalganın artışlarından birisinin yaşandığını kaydetti. 'böyle devam ederse işimiz gerçekten kolay değil' diyen Ceyhan, üç ve dördüncü artış dönemlerinin geleceğini kaydetti.

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Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Habertürk kanalında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'ikinci zirve yaşanıyor' sözlerinin 'ikinci dalga' anlamına gelip gelmediği hakkında görüşlerini paylaştı.

"Tam anlamıyla ikinci dalga dememiz için önce salgının birinci dalgasının bitmesi lazım. Dünyada bu işin kontrol altına alınması lazım" diyen Ceyhan, "Şu anda birinci dalgadaki artış dalgalarından birini yaşıyoruz. Bu böyle devam ederse işimiz gerçekten kolay değil. Bu tedbirler düzeyinde ve halkın uyumu bu düzeyde olursa hiç şüpheniz olmasın, daha 3. artış dönemi göreceğiz, 4. artış dönemi göreceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Ankara'da vakalar artmaya başladığında İstanbul'da da artacağını, İzmir'de de artacağını söylüyordum. Bunu bilmek için kahin olmaya gerek yok"

Ceyhan, çarpıcı açıklamalarına, "Bir şehirde artarken siz eğer o şehri korumaya almalısınız. Artık tek merkezli bir salgın değil. Aynı anda İstanbul ağırlığı çekiyor şu anda ama İzmir de artmaya başladı. Bursa, Balıkesir de artıyor. Emin olun Ankara da artacak. Ta ki toplumsal bağışıklık gelişinceye kadar. Burada önemli olan artık ilk dönemdeki bir ilde alınacak önlemlerle, İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla bu salgını kontrol etme dönemi geçti artık. Şu anda bütün Türkiye genelinde, Türkiye'nin her noktasında uygulanacak tedbirlere ihtiyacımız var." dedi.

Günlük hasta sayısının 2 binler bandında açıklanması hakkında konuşan Ceyhan, şu ifadeleri kullandı:

Sadece bakanlığın açıklamalarından şu anda vakaların yüzde 20'si belirtili seyrediyor. Yüzde 20'nin yüzde 10'u yoğun bakım ihtiyacı hissediyor. Demek ki yüzde 20'si kadarı semptomlu seyrediyor. O halde bunun tek semptomu olanları içerdiğini kabul etsek de bu 2 bin rakamının, bunun en az 5 katı kadar tespit edilen vaka olması lazım. Keşke bu kadarla kalsa iyi ama bütün ülkelerin bir kat sayısı var."

"En iyi test yapan ülke bile yüzde 10'unu bulabiliyor"

"Bakanlığın açıklamasına göre Türkiye'de 20 bin aktif vaka sayısı varken yapılan taramada 10 binde 26 bulduk dedi. 10 binde 26'yı Türkiye nüfusuyla çarparsanız 215 bin gibi bir rakam çıkar. Demek ki biz saptadığımız aktif vaka sayısının 10 katı kadar kişinin virüsü pozitif olduğunu bulmuşuz. En iyi test yapan ülke bile yüzde 10'unu bulabiliyor. Gerçekten pozitif olan kişi sayısı oldukça yüksektir. 50 bin ile 100 bin arasında bir yerde olabilir Türkiye'nin sayısı. İnsanların boş vermişliğini ona bağlıyorum. İnsanlar bu virüs yükünün farkında değil."

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