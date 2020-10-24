Medipol Başakşehir, Fraport TAV Antalyaspor'u 5 golle yıktı

Süper Lig'de son şampiyon Medipol Başakşehir, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşma bol gollü geçti. İlk 4 hafta gol bulamayan Başakşehir, bugün 5-1'lik skorla kazandı.

Abone ol

Süper Lig'de heyecan 6. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Ligin 6. haftasında son şampiyon Medipol Başakşehir sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırladı. İlk 5 haftada yalnızca 1 galibiyet alabilen Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u mağlup etti.

Fraport TV Antalyaspor ise ligde çıktığı maçlardan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrılmıştı. Bugün yenilgilere yenisi eklendi, Akdeniz ekibi 8 puanda kaldı. Başakşehir ise 6 puana yükseldi.

Karşılaşma Ali Palabıyık'ın düdüğüyle başladı... Henüz dakika 11'de Medipol Başakşehir, Edin Visca'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Antalyaspor bu gole Podolski ile 14'te cevap verdi.

İkinci penaltı: Son şampiyon 23'te yeniden penaltı kazandı. Topun başına ikinci kez geçen Edin Visca, topu ağlarla buluşturdu. 27'nci dakikada İrfan Can Kahveci sahneye çıktı... Başakşehir 2 farkla önce geçti. 35'te Başakşehir farkı açtı,. Enzo Crivelli skoru 4-1'e getirdi.

Öte yandan 42'de Antalyaspor 10 kişi kaldı. Kartı gören isim Amilton oldu.

Maçta ikinci yarıda tempo iyice düştü. Podolski'nin bir topu direkten döndü. 83'de Başakşehir farkı 4'e çıkarttı. Giuliano takımdaki ilk golünü kaydederken mücadelede 5-1'lik skorla son buldu.

İlk 11'ler şöyle olmuştu:

Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mahmut, İrfan, Deniz, Visca, Crivelli, Demba Ba

Antalyaspor: Boffin, Ersan, Naldo, Kudriashov, Veysel, Mert, Nuri, Bünyamin, Amilton, Podolski, Orgill