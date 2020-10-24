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Gaziantep FK evinde Konyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti

Süper Lig'de Gaziantep FK, Konyaspor'u ağırladı. Karşılaşmada tek gol kazanı belirledi. 76'da oyuna sonradan giren Muhammet Demir takımına 3 puanı getirdi.

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Spor Toto Süper Lig’in 6’ncı haftasında Gaziantep FK- İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan mücadele saat 16:00’da başladı. Kalyon Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetti. Karşılaşmanın ilk yarısında toplam 5 sarı kart çıktı. (3 Konyaspor, 2 Gaziantep FK) Öte yandan karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda gol sesi gelmedi.

İkinci yarının başında her iki takım teknik direktörü de değişikliğe gitti. Konyaspor’da Musa Çağıran yerini Oğuz Kağan’a bıraktı. Antep ekibinde ise Oğuz Ceylan’ın yerine Pawel Olkowski oyuna girerken Andre Sousa’nın yerine de Amedej Vetrih dahil oldu.

Mücadelede son yarım saatlik dilime golsüz beraberlikle girilirken gol sesi 76'da geldi. Gaziantep, oyunda sonradan giren Muhammet Demir'in golüyle önce geçti. Karşılaşmada bu skorla son bulurken Antep ekibi evinde 3 puanın mutluğunu yaşadı. Gelecek hafta Gaziantep, Gençlerbirliği'ne konuk olacakken Konyaspor son şampiyon Başakşehir'i ağırlayacak.

Gaziantep FK'nın 11'i şöyle olmuştu:

Konyaspor'un 11'i ise şöyle oldu:

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