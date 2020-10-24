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Azerbaycan'da şehit asker ve sivillerin kredi borçları silinecek

AZERBAYCAN Bankalar Birliği, Karabağ'ı geri almak için düzenlenen operasyonlarda şehit düşen asker ve sivillerin borçlarını silecek.

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Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da topraklarını işgalden kurtarmak için yürüttüğü operasyonda şehit düşen askerlerin ve Ermenistan'ın saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin kredi borçlarının silineceği bildirildi.

Borçlar faiziyle birlikte silinecek 

Azerbaycan Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, ülkedeki tüm bankaların aldığı ortak karar gereği operasyonlarda şehit olan askerlerin kredi borçları faizleriyle birlikte silinecek.

Karara göre, operasyonlarda yaralanan askerlerin kredi borçlarına 27 Eylül'den itibaren faiz hesaplanmayacak.

Şehit siviller için de karar alındı 

Ermenistan'ın saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin de kredi borçlarının faizleriyle birlikte silineceğinin belirtildiği açıklamada, operasyonlarda şehit düşen banka çalışanlarının ailelerine şehidin yıllık maaşı tutarında ödeme yapılacağı kaydedildi.

Operasyonda son durum

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 3 kent merkezi, 3 kasaba ve 130'dan fazla köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

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