Son dakika Şişli'de lüks rezidansta silahlı saldırı! En az 3 kişi vuruldu

İSTANBUL Şişli’de son dakika lüks bir rezidansın otelinde 3 kişi silahla vuruldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken vurulan kişiler çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Şişli Mecidiyeköy'de rezidansta yabancı uyruklu 2'si kadın 3 kişi silahla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.