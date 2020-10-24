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Bartın'da mantar toplamaya giden çiftin cipi uçuruma yuvarlandı; koca öldü, eşi yaralandı

Demirören Haber Ajansı

BARTIN’ın Ulus ilçesinde ormanlık alana mantar toplamaya giden çiftin içinde bulunduğu cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, uçuruma yuvarlandı. Kazada Mustafa Çelikel (70) hayatını kaybetti, eşi Ayşe Çelikel (65) yaralandı. 

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Kaza, sabah saatlerinde Ulukaya köyündeki ormanlık alanda meydana geldi. Emekli yazı işleri müdürü Mustafa Çelikel, eşi Ayşe Çelikel İle birlikte 74 BY 621 plakalı cip ile ormanlık alana mantar toplamaya gitti.

Ancak Çelikel'in direksiyon kontrolünü kaybettiği cip, uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 50 metre yuvarlanan cipte sıkışan Ayşe Çelikel, eşinin cep telefonundan sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen ekipler, Mustafa Çelikel'in hayatını kaybettiğini belirledi. 

Vücudunda kırıklar oluşan Ayşe Çelikel ise AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerince kurtarılarak Ulus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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