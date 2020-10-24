Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı İmamoğlu video paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Haberi İBB sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından duyurdu. İmamoğlu video paylaşarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu koronavirüse yakalandı. İBB sözcüsü Murat Ongun, sıcak gelişmeyi Twitter sayfasından paylaştı.

Sağlık durumu merak edilen İmamoğlu, sosyal medya hesabından videolu mesaj paylaştı. Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen İmamoğlu, herkesi önlemlere uymaya çağırdı.

"Sağlığınıza ve önmemlere mutlaka dikkat edin"

Covid 19 testim pozitif çıktı, tedavi sürecim başladı. Sağlık durumum şu an iyi, ilgi gösteren herkese teşekkürler. Sağlığınıza ve önlemlere mutlaka dikkat edin, hepinizi seviyorum. pic.twitter.com/6R9nRbcL5x — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 24, 2020

Murat Ongun duyurdu

İBB Sözcüsü Ongun, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verdi.

İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) October 24, 2020

Geçmiş olsun mesajları

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından İmamoğlu için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Yavaş, mesajında "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir an evvel sağlığına kavuşmasını diliyorum. Bu zor günleri dayanışma içinde aşacak, birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da "Covid-19 test sonucu pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Allah'tan acil şifalar dilerim" dedi.