Erzurum'da baraj gölündeki balıkların kümeler halinde durmasının nedeni ortaya çıktı

Yaşayan bu olay üzerine Olur İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, sudan numune alarak incelenmek üzere Erzurum'a gönderdi. Balıkların toplu halde hareket ettiğini gören vatandaşlar ilk kez bu şekilde bir manzara ile karşılaştıklarını söyledi.