Ankaragücü'nde iki pozitif vaka

Ankaragücü'nde bir futbolcu ve bir sağlık personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

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Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde bir futbolcu ve bir sağlık personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Ankaragücü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; ''Rutin testlere devam edilen kulübümüzde, koronavirüs semptomları gösteren bir futbolcu ve bir sağlık personelimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Test sonuçları pozitif çıkan futbolcu ve personelimize acil şifalar diliyoruz.''