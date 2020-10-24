Süleyman Soylu: 3 Kasım'da tahliye plan tatbikatımız olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''3 Kasım Salı günü Kağıthane’de toplanma alanlarına ilişkin tahliye plan tatbikatımız olacak.'' dedi.

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İstanbul'da Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depreme karşı yapılacak tatbikatlara değindi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 Kasım Salı günü, İstanbul Kağıthane'de toplanma alanlarına ilişkin tahliye planı tatbikatının ilk adımının gerçekleştirileceğini bildirdi.

''Terör örgütü vicdanlarını da söküp almış''

Soylu, ''Dün Van depremi nedeniyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizi istismar etmeye çalışan malum siyasi partinin yöneticileri, Van depreminde devletin orayı sahipsiz bıraktığını ifade ediyorlar. Terör örgütü sadece akıllarını karıştırmamış, vicdanlarını da söküp almış."