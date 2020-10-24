BIST 1.191
DOLAR 7,97
EURO 9,45
ALTIN 487,20
HABER /  GÜNCEL

Süleyman Soylu: 3 Kasım'da tahliye plan tatbikatımız olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''3 Kasım Salı günü Kağıthane’de toplanma alanlarına ilişkin tahliye plan tatbikatımız olacak.'' dedi.

Abone ol

İstanbul'da Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depreme karşı yapılacak tatbikatlara değindi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 Kasım Salı günü, İstanbul Kağıthane'de toplanma alanlarına ilişkin tahliye planı tatbikatının ilk adımının gerçekleştirileceğini bildirdi.

''Terör örgütü vicdanlarını da söküp almış''
Soylu, ''Dün Van depremi nedeniyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizi istismar etmeye çalışan malum siyasi partinin yöneticileri, Van depreminde devletin orayı sahipsiz bıraktığını ifade ediyorlar. Terör örgütü sadece akıllarını karıştırmamış, vicdanlarını da söküp almış."

SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanlığı'ndan kaçak ve sahte alkol açıklaması
Elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarına muayene ücreti geliyor! Resmi Gazete yayımlandı
Tarafız Karabağ haberi sunan Fransız kanalı TF1 Asala ile tehdit edildi
Ümraniye'de inanılmaz olay otobüse alınmadı taksiyle takip etti öfkeli kadın otobüsü kırmızıya boyadı
Ocak bombası! Abdulkadir Ömür ve Serkan Asan Lille yolcusu
Eski sevgiliye iftira davası: Farklı temalı filmler izletmeye çalıştı
ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantepli Soner Bozaslan 6 yılda 150 defa iş değiştirdi karısını aldatan patronunu ele verdi
Türkiye 460 milyonluk yatırımla ingot malzemesi üretecek Çin'in tekeli kırıldı
Mesut Özil, aile isteğiyle Fenerbahçe'ye geliyor
Polonya Cumhurbaşkanı Duda koronavirüse yakalandı
Belhanda intikam için FIFA'ya başvurdu
DGS ek tercih ne zaman 2020 ÖSYM boş kontenjan listesi
Yorumlar 2 yorum