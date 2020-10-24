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Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'ndan Ömer Faruk Beyaz'a moral

Oynayamadığı için içine kapanan Ömer Faruk’a Belözoğlu ve Bulut’un “Bizim öz evladımızsın, geleceğin F.Bahçe’sinin en önemli ismisin. Bunun değerini fark et. Şimdi üzülme değil çalışma zamanı” diyerek moral verdiği ifade edildi.

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Flaş transferler yapan F.Bahçe’de forma şansı mucizelere kalan 17 yaşındaki yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz’ın motivasyon olarak gerilediğini gören Emre Belözoğlu ve Teknik Direktör Erol Bulut genç futbolcuyu kanatları altına aldı ve moralsiz olduğu gözlenen genç milli futbolcuyu bağırlarına basıp yoğun bir moral terapisi uyguladıkları öğrenildi.

“Bizim öz evladımızsın''
Hürriyet'in haberine göre; 10 numarada oynayan genç futbolcu, Pelkas ile bu mevkide de görev yapan sosa ve Mert Hakan’ın gelişiyle bu sezon hiç süre alamadı. Oynayamadığı için içine kapanan Ömer Faruk’a Belözoğlu ve Bulut’un “Bizim öz evladımızsın, geleceğin F.Bahçe’sinin en önemli ismisin. Bunun değerini fark et. Şimdi üzülme değil çalışma zamanı” diyerek moral verdiği ifade edildi.

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