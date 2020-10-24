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Türkiye'nin S-400 testi Pentagon'u kızdırdı: En güçlü şekilde kınıyoruz

Anadolu Ajansı

Türkiye Sinop'ta S-400 hava savunma sistemini test etmesi ABD'yi rahatsız etti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yazılı açıklama yaparak, "S-400 hava savunma sisteminin testini en güçlü şekilde kınıyoruz." dedi.

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, "Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da teyit ettiği üzere Türkiye'nin 16 Ekim'de  yaptığı S-400 hava savunma sisteminin testini en güçlü şekilde kınıyor." açıklamasını yaptı.

Hoffman, yaptığı yazılı açıklamada, "Pozisyonumuz konusunda açık ve tereddütsüz olduk, operasyonel bir S-400 sistemi, Türkiye'nin müttefik olarak ABD ve NATO'ya olan bağlılığıyla örtüşmüyor." ifadelerini kullandı.

"Ciddi sorunlar teşkil etme riski taşıyan testlere itiraz ediyoruz"

Türkiye'nin bu sistemleri almasına karşı çıktıklarını hatırlatan Hoffman, "Güvenlik ilişkilerimiz için ciddi sorunlar teşkil etme riski taşıyan bu testlere itiraz ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

"Engel olmaya devam ediyor"

Hoffman, Türkiye'nin S-400 alımından dolayı F-35 programına katılımının askıya alındığını hatırlatarak, "S-400 başka alanlardaki iş birlikleri konusunda engel olmaya devam ediyor." açıklamasına yer verdi. 

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