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Radamel Falcao için Arabistan'dan çarpıcı itiraf

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in açıklamalarının ardından takımdaki geleceği tartışılan Radamel Falcao için Suudi Arabistan'dan resmi açıklama geldi.

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray forması giyen Radamel Falcao'nun sarı kırmızılı takımdaki geleceği konusundaki soru işaretleri giderek artıyor.

Başkan Mustafa Cengiz'in açıklamalarının ardından hakkında çıkan transfer söylentileri alevlenen Radamel Falcao için Arabistan'dan çarpıcı bir itiraf geldi. Al Ittihad’ın Sportif Direktörü Ali Diab, Kolombiyalı golcü ile ilgilendiklerini doğruladı.

Üst düzey bir golcü
Kulübün transfer politikasına dair bir demeç veren Ali Diab, Bony'nin takımdaki durumunun belirsiz olduğunu ve olası bir ayrılık durumund en az onun kadar üst düzey bir golcü almak istediklerini ifade etti. Ali Diab, "Bony'nin durumu kafa karıştırıcı. En az onun kadar üst düzey bir forvet almak istiyoruz. Bu isimlerden biri Radamel Falcao olabilir" şeklinde konuştu.

Mustafa Cengiz ne demişti?

"Keşke Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan ya da Ali Yavuz Kol gibi gençlerimizle mücadele edip de yenilseydik. Falcao gelecek, goller atacak, 500 bin forma satacak dediler. Sattığımız forma sayısı 30 bin!"



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