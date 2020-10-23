Ermenistan askeri PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da savaştığını itiraf etti

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda esir alınan Ermenistan askeri Albert Mikaelyan, PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etti.

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Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda esir alınan Ermenistan askeri Albert Mikaelyan, sorgulama esnasında Ermenistan'ın Şirak eyaletinde doğduğunu ancak askerlik için Dağlık Karabağ'a gönderildiğini belirtti.

Tanksavar birliğinde görev aldığını anlatan Mikaelyan, "Kışlada, aralarında Kürt asıllı paralı askerler de dahil, 1500 kişi bulunuyordu. Paralı askerler, aylık 600 dolar maaş alıyor ve sadece kendi dillerinde konuşuyorlar. 10-15 kişilik gruplara bölünen paralı askerler yerel koşulları öğreniyorlar ve savaşa hazırlanıyorlar" diye konuştu.