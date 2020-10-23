BIST 1.191
DOLAR 7,97
EURO 9,43
ALTIN 486,41
HABER /  EKONOMİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istihdam müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yayınladığı mesajında, "Bakanlığımız bünyesinde 2000, kurum içi özel sınavımızla 3000 kadroya atama yapacağız" dedi.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Albayrak, yılbaşına kadar tedricen alım ilanlarına çıkacaklarını belirterek, "Bakanlığımız 2 bin, kurum içi özel sınavımızla 3 bin kadroya atama yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kendilerini buraya getiren sabır ve istikrarı daha ileriye götürecek olanın ise insan kaynağı olacağına dikkati çeken Albayrak, paylaştığı grafikte ise şu bilgilere yer verdi:

"500 hazine ve maliye uzman yardımcısı, 15 hazine ve maliye müfettiş yardımcısı, 1000 gelir uzman yardımcısı, 175 vergi müfettiş yardımcısı, 300 defterdarlık uzman yardımcısı, 10 stajyer hazine kontrolörü olmak üzere toplam 2 bin kişilik alım ilanlarına çıkıyoruz. Kurum içi defterdarlık uzmanlığı için 1500, gelir uzmanlığı için 1500 olmak üzere toplam 3 bin kadro ataması."

SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile gönderdi 9. ve 5. sınıflarla ilgili yüz yüze eğitimin ayrıntıları belli oldu
Cem Küçük'ten Ümit Özdağ'a zor soru: Mademki FETÖ’ye hep düşmandınız neden...
Fatih Altaylı'dan ürküten sözler: Tüm İstanbul hastanelik olacak
Azerbaycan 13 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı!
Türkiye onu konuşmuştu! İşte savcının oğlu için istenilen ceza
Otomobil sahiplerine iyi haber! Benzine 12 kuruş indirim geldi
ÖNCEKİ HABERLER
Ermenistan askeri PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da savaştığını itiraf etti
ABD'li aile evin bahçesinde buldu çift başlı yılan şaşkına uğrattı
FETÖ'cü hain yaver Ali Yazıcı Erdoğan'ın danışmanını tehdit etmiş
Kahramanmaraş'taki son durum korkuttu! HES haritası 2 ayda kızardı
Mahkemeden flaş Enis Berberoğlu kararı! Reddetti
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri okul öncesi kısa 2 kıtalık
Yorumlar 3 yorum