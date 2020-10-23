Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin'deki camiye yapılan polis baskınına sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Berlin'de gerçekleşen cami baskınına çok sert tepki gösterdi.

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Almanya'nın başkenti Berlin'de Mevlana Camisi'nde yapılan aramalar sırasında polislerin üzerinde namaz kılınan halılara botlarla basmasına cami yönetimi ve Müslümanlar tepki göstermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından polislerin halılara botlarıyla basmasına tepki göstererek, "Berlin'deki Mevlana Camii'nde sabah namazı saatinde gerçekleştirilen, Avrupa'yı Orta Çağ karanlığına her geçen gün biraz daha yaklaştıran ırkçılık ve İslam düşmanlığından beslendiği apaçık ortada olan, inanç hürriyetini tümden yok sayan polis operasyonunu şiddetle kınıyorum. Yıllar boyu demokrasinin, insan haklarının ve özgürlüklerin beşiği olarak anılan Avrupa, bugün ne yazık ki farklılıklarıyla savaşan bir yapıya bürünmüştür. Türkiye olarak, hiçbir gerekçenin kutsal bir mabedin hoyratça çiğnenmesine zemin oluşturamayacağına inanıyoruz." dedi.

"İslam düşmanlığıyla ilgili mücadelemizi sürdüreceğiz"

Erdoğan paylaşımının devamında ,"Mevlana Camii cemaatine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dünyanın neresinde ve ne şekilde olursa olsun; ırkçılıkla, yabancı karşıtlığıyla ve İslam düşmanlığıyla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.