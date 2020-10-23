Borussia Dortmund'da forma giyen Emre Can koronavirüse yakalandı

Borussia Dortmund'da forma giyen Türk kökenli Alman milli futbolcu Emre Can, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.Abone ol
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen Türk kökenli Alman milli futbolcu Emre Can, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Alman kulübünden yapılan açıklamaya göre; 26 yaşındaki Emre Can’ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Emre Can’ın herhangi belirti göstermediği ve evinde izolasyona alındığı aktarıldı.
Test edilen diğer sarı-siyahlı oyuncuların test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.