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Borussia Dortmund'da forma giyen Emre Can koronavirüse yakalandı

Anadolu Ajansı

Borussia Dortmund'da forma giyen Türk kökenli Alman milli futbolcu Emre Can, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen Türk kökenli Alman milli futbolcu Emre Can, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Alman kulübünden yapılan açıklamaya göre; 26 yaşındaki Emre Can’ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Emre Can’ın herhangi belirti göstermediği ve evinde izolasyona alındığı aktarıldı.

Test edilen diğer sarı-siyahlı oyuncuların test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.

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