AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Berlin' tepkisi: İnsan haklarının ihlalidir, kınıyoruz

BERLİN'deki Mevlana Camisi'ne polis baskını düzenlenmesinin ardından tepkiler peş peşe geliyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik baskına ilişkin yaptığı açıklamada, "Alman polisinin Berlin’de Mevlana Camii’ne dönük şiddetini kınıyoruz. Camiye baskın yaparak, saygısız şekilde içinde dolaşmak insan haklarının ihlalidir. İbadet yerlerine gereken saygı gösterilmelidir. Alman makamları sorumlu davranmalıdır" dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Almanya’nın başkenti Berlin’deki Mevlana Camii’ne yapılan polis baskınına tepki gösterdi. Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Alman polisinin Berlin'de Mevlana Camii'ne dönük şiddetini kınıyoruz. Camiye baskın yaparak, saygısız şekilde içinde dolaşmak insan haklarının ihlalidir. İbadet yerlerine gereken saygı gösterilmelidir. Alman makamları sorumlu davranmalıdır."

"Almanya'da Müslümanları taciz eden aşırı sağ zihniyetin yayılması önlenmelidir. Aşırı sağ Alman demokrasisini tehdit ediyor. Avrupa Müslümanları demokratik toplum düzeninin ayrılmaz parçasıdır. Onları taciz etmek demokratik toplum düzenine saldırmaktır."

"Demokratik toplum düzeninin gereği olarak ibadet mekanları saygıyla korunmalıdır. İbadet mekanlarının güvende olmadığı yerde demokratik toplum düzeni olamaz. Alman makamları Mevlana Camii'ne yapılan bu saygısızlığı ciddi şekilde soruşturmalıdır."

