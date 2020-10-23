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Bursa'da kan donduran cinayet! Kendisini vuran adamı arkadaşına öldürttü

BURSA'da eğlence mekanında yaşanan silahlı yaralama olayı sonraki güne taşınca cinayet vuku buldu. Taburcu olan Murat T., yanına aldığı arkadaşıyla kendisini vuran Nuri Toğrul'un olduğu durağa gitti. Çıkan kavgada olayla alakası olmayan arkadaş, kaçmaya çalışan Toğrul'u 3 kez bıçaklayarak öldürdü.

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Olay, dün saat 14.50 sıralarında, Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Küçüksanayi durağında meydana geldi. Nuri Toğrul, geçen çarşamba gecesi eğlenmek için Murat T.'ye ait mekana gitti. İddiaya göre Toğrul, kadınları rahatsız etti. Mekan sahibi Murat T. de Nuri Toğrul'u mekandan dışarı attı. Toğrul, aynı gece geri gelip, Murat T.'yi mekandan çıktığı sırada bacağından tabancayla vurarak yaraladı.

Saldırgan kaçarken hafif yaralı Murat T. tedavi edildiği hastaneden dün sabah taburcu edildi. Murat T., taburcu edildikten hemen sonra da yanına Emir Can Ö.'yü alıp, Nuri Toğrul’u aramaya başladı. Murat T., Emir Can Ö. ile birlikte Toğrul’un bulunduğu durağa geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Emir Can Ö.'nün kendisine saldıracağını fark eden Toğrul, kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonunda Emir Can Ö., Toğrul’u yakalayarak göğsünden 3 kez bıçakladı.

Kız kardeşinin aracıyla kaçtılar

Toğrul kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden Murat T.'nin kız kardeşi Elif T.'nin kullandığı araçla kaçtı. Ağır yaralanan Toğrul, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan Murat T., Emir Can Ö. ve Elif T. ise Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Fazla ilerleyemeden yere yığıldı

Öte yandan Nuri Toğrul’un bıçaklandıktan hemen sonraki anları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Toğrul’un koşarak kaçmaya çalıştığı ancak fazla ilerleyemeden yere yığıldığı görülüyor.

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