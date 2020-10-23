Bulgaristan'ın yeni başkenti 'Edirne' oldu pazar alışverişi için akın ediyorlar
BULGARİSTAN'ın para birimi Leva Türk lirası karşısında değer kazanmayı sürdürünce Bulgarlar Edirne'ye akın etti. Bulgar Levası 5 Türk lirasına ulaşınca sosyete pazarı Bulgarlarla dolup taştı. Şehrin her noktası Bulgar plakalı araçların derim yerindeyse istilasına uğradı.
Edirne’de, her Cuma günü kurulan ve ‘sosyete pazarı’ olarak adlandırılan Ulus Pazarı, Bulgarların akınına uğradı. Bulgar Levasının Türk lirası karşısında hızla değer kazanmasını fırsat bilen komşu ülke vatandaşları, pazarı adeta talan etti.
Giyimden, kozmetiğe, temizlik ürünlerinden gıdaya hemen hemen tüm kalem ürünlerden poşet poşet alan Bulgarlar, aldıkları malzemeleri taşımakta güçlük çekti.
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Kaya, “Sanayi odası olarak pandemi başladığından bu yana çok ciddi önlemler ve denetimler yapıyoruz. Hem işletmelerimiz hem de vatandaşlarımız bu kurallara harfiyen uyduklarını görebiliyoruz. Bu da bizi memnun ediyor” dedi.
"Edirne Bulgaristan’ın ikinci başkenti oldu diyebilirim"
Kaya, Bulgar Levasının Türk lirası karşısında çok değer kazandığına değinerek, “Bulgarlar, Edirne’de aradıkları her şeyi harfiyen bulabiliyor. Şunu söyleyebilirim ki, Edirne Bulgaristan’ın ikinci başkenti oldu diyebilirim." cümlelerini kullandı.