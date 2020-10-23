Bulgaristan'ın yeni başkenti 'Edirne' oldu pazar alışverişi için akın ediyorlar

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Kaya, “Sanayi odası olarak pandemi başladığından bu yana çok ciddi önlemler ve denetimler yapıyoruz. Hem işletmelerimiz hem de vatandaşlarımız bu kurallara harfiyen uyduklarını görebiliyoruz. Bu da bizi memnun ediyor” dedi.