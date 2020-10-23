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Taksim'de drone'lu maske denetimi şaşkınlık yaratı

TAKSİM'de polis, drone destekli maske denetimi yaptı. Maskesini çenesine indiren ve maske takmayanlar tek tek uyarıldı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske denetimi yaptı.

Polis, denetimde drone ile anons yaparak maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Maskesini çenesine indirenler ve maske takmayan kişiler tek tek uyarıldı. İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık dikkat çekerken, polis, kişilerin yoluna maskesiz devam etmesine izin vermedi.

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