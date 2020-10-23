Çorum'da eşine ikinci el cip aldı gerçeği öğrenince benzinle yakmak istedi

ÇORUM’da Hamza Özdemir (52), hasar kaydı olduğunu öne sürdüğü eşi için satın aldığı ikinci el cipi, satıcı bayi önünde yakmak istedi. Öte yandan açıklama yapan bayi, iddiaların asılsız olduğunu savundu.

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Olay, sabah saatlerinde Çorum- Ankara karayolu üzerindeki bir otomobil galerisinde meydana geldi. Bir süre önce eşi için ikinci el cip satın alan Hamza Özdemir, araçta hasar kaydı olduğunu öğrenince, satıcı bayiyi yetkilileriyle görüştü. Görüşmede, taleplerine olumsuz yanıt alan Özdemir, satıcı bayi önüne getirdiği aracı, yakmak istedi.

“Ne gerekiyorsa yaparız”

Özdemir, kendisine soru soran gazetecilere konuşurken, çevredekiler elindeki benzin bidonunu aldı. İkna edilip, eyleminden vazgeçirilen Özdemir, bayi yetkililerinin “Ne gerekiyorsa yaparız” sözleri üzerine aracını bırakarak bölgeden ayrıldı.

Bayiden açıklama: Bütün bilgileri şeffaf ve açık bir biçimde araç etiketlerinde yazmaktadır

Çorum’da Hamza Özdemir’in hasar kaydı olduğunu öne sürüp yakmaya çalıştığı cipi aldığı bayinin genel müdürü Uğurcan Kılıç, yazılı açıklama yaptı. Araçla ilgili iddianın asılsız olduğu belirten Kılıç, "Şahsın olayı gerçekleştirdiği esnada, çalışanlarım ile ticari hususları görüştüğü anlarda ve basın çalışanlarına olayı aktardığı görüntülerde de sarhoş olduğu alelade ortadadır. Bu sebeple de iddianın asılsızlığı, açık ve net bir şekilde tescillenmiştir. Araçlarımızın TSE-HYB noktalarında ekspertizleri yapılıp, tramer sorguları da aynı tarihte dosyalarına işlenmektedir. Bu sayede araçlar, satışa hazır olup, teşhirimize çekildiğinde bütün bilgileri şeffaf ve açık bir biçimde araç etiketlerinde yazmaktadır. Araç satış işlemlerinde de yine aynı şekilde bütün bilgiler teslim tutanaklarında yazılıp şirketimiz yetkililerince kaşelenip, imzalanıp, aracı alan müşterimize teslim edilmektedir” dedi.