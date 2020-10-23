İzmir'de 'gençlik aşısı' yaptıran genç kadın kabusu yaşadı soluğu savcılıkta aldı
İZMİR’de sosyal medyadan iletişim kurduğu bir güzellik merkezinde, yüzünü nemlendirmek isterken uygulanan ‘gençlik aşısı’ nedeniyle hastanelik olduğunu ileri süren Seline Ferah Çalışkan (24), tedavisinin ardından avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Konak ilçesindeki bir güzellik merkezi ile sosyal medya hesabından iletişim kuran Seline Ferah Çalışkan, ‘gençlik aşısı ‘adı altında yüzünü nemlendirmek için yapılan uygulama sonucu hastanelik oldu. Yüzünde çok sayıda yara oluşan genç kadın, tedavisinin ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Cildini nemlendirmek istedi
Başından geçen talihsiz olayı DHA’ya anlatan Çalışkan, “Yaz döneminde yoğun bir tempoda geçirdim, cildimin yorulduğunu düşündüm. İzmir’de 2,5 hafta önce bir güzellik merkezine gittim. Cildimin nem kazanması için ‘gençlik aşısı’ denilen bir işlem yapabileceklerini söylediler. Kabul ettim. Ama yan etkilerini hiçbir şekilde söylemediler. Astım hastası olduğumu ve alerjimin olduğunu belirtim. Ancak, sıkıntı olmayacağını söylediler. Gençlik aşısını yaptırdığım günün gecesinde fenalaştım, hastaneye kaldırıldım” dedi.
Uygulama sonrasında yüzünün şiştiğini ifade eden Çalışkan, “Yüzüm komple şişti, nefesim daraldı. Uzunca bir süre nefes alamadım. Tüm gece hastanede kaldım. Sonrasında ise doktor doktor gezdim. Halen de tedavi görüyorum. Antibiyotik kullanıp, kortizon alıyorum. Doktorlar kontrol etti, boynumda kistler olduğunu söyledi. Bunların geçmesinin aylar sürebileceği veya hiç geçmeyebileceğini belirttiler. Yaşadıklarımdan sonra suç duyurusunda bulunduk. Avukatım konuyu takip ediyor” diye konuştu.
Gittiği güzellik merkezini önceden bilmediğini belirten Çalışkan, “Sadece sosyal medya hesaplarından görüştüm. Sonrasında gidip, bilgi aldım. Ardından bir arkadaşıma danıştım o da tavsiye de bulundu. Bunun üzerine iyi olacağını düşünerek yüzüm için ‘gençlik aşısı’ adı altında bir uygulama yaptırdım ama sonuç iyi olmadı. Çünkü her kadın güzel olmak ister, her kadın güzel olmayı da hak ediyor. Ben 24 yaşındayım, gençleşmek için değil, bu uygulamayı yüzümü nemlendirmesi için yaptırdım ancak başıma böyle bir şey geldi” diye konuştu.