İzmir'de 'gençlik aşısı' yaptıran genç kadın kabusu yaşadı soluğu savcılıkta aldı

Gittiği güzellik merkezini önceden bilmediğini belirten Çalışkan, “Sadece sosyal medya hesaplarından görüştüm. Sonrasında gidip, bilgi aldım. Ardından bir arkadaşıma danıştım o da tavsiye de bulundu. Bunun üzerine iyi olacağını düşünerek yüzüm için ‘gençlik aşısı’ adı altında bir uygulama yaptırdım ama sonuç iyi olmadı. Çünkü her kadın güzel olmak ister, her kadın güzel olmayı da hak ediyor. Ben 24 yaşındayım, gençleşmek için değil, bu uygulamayı yüzümü nemlendirmesi için yaptırdım ancak başıma böyle bir şey geldi” diye konuştu.