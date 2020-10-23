Recep Tayyip Erdoğan Camisi'nin açılışı! Ali Erbaş: Ahirete inancı olmayan insan...

AĞRI'nın Patnos ilçesinde Recep Tayyip Erdoğan Camisi'nin açılışını yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ahirete inancı olmayan insandan her türlü kötülük beklenir" ifadelerini kullandı.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve hayırseverlerin desteğiyle ilçe merkezinde 3 bin 715 metrekare alana inşa edilen Recep Tayyip Erdoğan Camisi'nin açılışı için tören düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği mesajın okunduğu programda konuşan Erbaş, "Çocuklarımıza daha küçük yaşlardayken ahiret inancıyla ilgili öğrenmeleri gerekenleri öğretmeliyiz. Ahirete inancı olmayan insandan her türlü kötülük beklenir. Onu engelleyecek ne var ki başka. Bu dünyada yaptığı bir şeyin hesabını ahirette vereceğine inanmayan birisi dünyada hangi kötülüğü yapmaz ki" dedi.

"Bu cami çocuk seslerinden hiçbir zaman mahrum kalmasın"

Cami imar etmenin yetmediğini dile getiren Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: Şimdi içini imar etme zamanı başladı. Önce cemaatiyle imar edeceğiz. Bu cami hiçbir zaman cemaatsiz kalmasın. Bu caminin cemaatsiz kalmaması için elimizden geleni yapmamız lazım. Bu cami çocuk seslerinden hiçbir zaman mahrum kalmasın. Böylece camimizi imar etmek zorundayız. Caminin safları arasında gençlerimiz eksik olmasın, öylece camimizin imarını tamamlayacağız.

Erbaş, çocuklar ve gençlerin Kur'an ve Peygamber ahlakıyla yetiştirilmesi gerektiğini anlatarak, Mevlid-i Nebi Haftası'nın pazartesi günü başlayacağını ve çarşamba gecesinin Mevlid Kandili olduğunu hatırlattı.

Hafta süresince 'Peygamber ve çocuk' konusunun işleneceğine dikkati çeken Erbaş, "Camilerimiz çocuk sesleriyle coşsun istiyoruz. Evlerimizde çocuklarımız önce Peygamber Efendimizin ve Rabbinin ismini öğrensin. Bunun için Mevlid-i Nebi Haftası'nda çocuk konusunu ele aldık" dedi.