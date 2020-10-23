ABD Büyükelçiliği'nden flaş uyarı! 'İstanbul'da terör saldırısı olabilir' tüm hizmetler durduruldu

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği bir "Güvenlik Uyarısı" yayınladı. Büyükelçilik, İstanbul'da ABD vatandaşlarına ve yabancı ülke vatandaşlarına karşı terörist saldılar ve kaçırma girişimleri bilgisi alındığını duyurdu. Vize işlemleri ve hizmetler askıya alındı.

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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği bugün bir "Güvenlik Uyarısı" yayınladı ve İstanbul'da ABD vatandaşlarına ve yabancı ülke vatandaşlarına karşı potansiyel terörist saldılar ve kaçırma girişimleri konusunda güvenilir bilgiler aldıklarını duyurdu.

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul ve Türkiye'nin diğer şehirlerindeki ABD vatandaşlarının ve yabancıların dikkatli olması gerektiği" ifade edildi. Yapılan açıklamada bu saldırıların potansiyel olarak ABD'nin Türkiye başkonsolosluğunda veya ülkedeki başka noktalarda da meydana gelebileceğini ifade etti.

Kalabalık mekanlardan uzak durun: Büyükelçilik, Türkiye’deki ABD vatandaşlarının yabancı vatandaşların bir araya geldiği ofis ve AVM gibi alanlardan, kaçınmaları gerektiğini aktardı.

Vize işlemleri ve diğer hizmetler durduruldu: Ankara, İstanbul, Adana ve İzmir'deki ABD misyonlarındaki konsolosluk işlemlerinin geçici bir süreliğine askıya alındığı açıklandı. Kişisel randevusu olanlara konuyla ile ilgili bir bilgilendirme e-postası atılacağı belirtildi.

ABD vatandaşlarına tavsiyeler: Açıklamada, ABD vatandaşlarına yönelik şu tavsiyelerde bulunuldu:

- Dikkatli olun ve tetikte olun.

- Kalabalıklardan kaçının.

- Düşük profilinizi koruyun.

- Çevrenizden haberdar olun.

- Yabancıların uğrak yerlerinde dikkatli olun.

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