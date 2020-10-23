PTT'den kuruluş yılına özel 180. müşteriye hediye

PTT'nin 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tarihi Sirkeci Postanesinde 180. sıra numarasıyla hizmet alan müşteriye sürpriz yapıldı.

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İstanbul PTT Bölge Başmüdürü Selahattin Ekinci, PTT'nin 180. kuruluş yıl dönümü kapsamında Sirkeci PTT Merkez Müdürlüğünde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, iki asra yakın tarihini tecrübesiyle birleştiren, geçmiş ve gelecek arasında uzanan bir köprü kuran PTT AŞ olarak, yenilikçi bakış açısıyla, teknolojik yatırımları, kaliteli ve güvenli hizmet anlayışıyla ürün ve hizmet çeşitliliğini her geçen gün artırmayı hedeflediklerini belirterek, Türkiye'nin köklü kurumları arasında yer alan, posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerde ülkeye hizmet etmeye devam ettiklerini ifade etti.

Türkiye'de ve dünyada posta teşkilatlarının, öneminin anlaşıldığı pandemi döneminde, geçmişte olduğu gibi bugün de milletin en büyük destekçisi olduğunu anımsatan Ekinci, "PTT ailesi olarak, ülkemiz için mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla çalıştık. Bu süreçte büyük bir vefa örneği sergileyen PTT emekçileri, maske dağıtımından sosyal yardımlara, maaş ödemelerinden lojistik hizmetlere kadar birçok konuda vatandaşların yanında oldu." şeklinde konuştu.



Ekinci, PTT'nin Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığı göreviyle güçlü ve karar alıcı konumunu bir adım öteye taşıyarak, ülkeyi uluslararası platformlarda gururla temsil ettiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Şirketimizin uzun yıllara dayanan tecrübe ve birikimini dünya posta sektörüne yön veren bir anlayışla birleştirerek görevimizi başarıyla yürütüyoruz. Her geçen gün kendini ve hedeflerini geliştiren PTT ailesi olarak, ülkemizi her alanda temsil etme anlayışımızı sürdürürken, 2023 hedeflerimize de sağlam adımlarla ilerliyoruz. Hizmetlerimizi teknolojik altyapımızla güçlendirirken, aynı zamanda yurt içi pazarda rekabetin getirdiği avantajımızı sürdürüyor diğer yandan da uluslararası faaliyetlerle kurumumuzu bir adım öteye taşıyoruz. Bir dünya markası olma yönünde çalışmalarımızı hızlandırarak, sektörel anlamda yeniliklerin öncüsü olan inovasyon, Ar-Ge ve dijitalleşmeyi ön planda tutarak 180 yıl önce atılan tohumların meyvelerini alıyoruz. Teknolojik yatırımlarıyla Türkiye'nin yarınına değer katacak önemli bir aktör olarak, ülkemizin dünya ile entegrasyonunu sağlamaya devam ediyoruz."

Daha sonra Ekinci, Sirkeci PTT Merkezinden hizmet alan 180. sıra numaralı müşteri Hüseyin Gazi Yılmaz'a kuruluş yıl dönümü için özel hazırlanan, pul albümü, çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti.