Adıyaman'da yeni koronavirüs tedbiri! 128 ev karantinaya alındı

ADIYAMAN'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün de 128 ev için karantina kararı verildi. Kentte son üç günde toplam 361 evde karantina uygulaması başlatıldı.

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Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 128 evde karantina uygulanmaya başlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.



Karar doğrultusunda, farklı mahallelerdeki 128 ev karantinaya alındı.