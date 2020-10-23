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Adıyaman'da yeni koronavirüs tedbiri! 128 ev karantinaya alındı

ADIYAMAN'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün de 128 ev için karantina kararı verildi. Kentte son üç günde toplam 361 evde karantina uygulaması başlatıldı.

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 Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 128 evde karantina uygulanmaya başlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.


Karar doğrultusunda, farklı mahallelerdeki 128 ev karantinaya alındı.

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